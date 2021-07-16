Бойцы ГБР защитили сибирячек от мужей-агрессоров

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Дважды за сутки бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжали на охраняемые объекты для урегулирования конфликтов, возникших между супругами.

Первый скандал близких людей случился в 11.10 в жилом доме на улице Большевистской. Муж с женой ссорились и ругались, а когда дело дошло до рукоприкладства, женщина обратилась к охраннику жилого комплекса и попросила вызвать группу быстрого реагирования. Прибывшие на вызов бойцы ГБР защитили пострадавшую и помогли ей оформить заявление в полицию.

Второй, не менее острый конфликт супружеской пары разразился в 18.26 в магазине разливного пива на улице В. Уса. Сначала муж с женой спорили о количестве спиртного и закусок, которые им надо взять, а позже, когда определились с покупкой, стали припоминать друг другу старые обиды. На замечания присутствующих они не реагировали, поэтому администратор нажала кнопку тревожной сигнализации.

Иногда конфликты между супругами принимают крайне опасный характер не только для них самих, но и для окружающих.

5 июля в 1.04 такая ситуация возникла на автозаправочной станции, расположенной на улице Сибиряков-Гвардейцев. Из подъехавшей машины выскочила молодая женщина и, забежав в помещение, попросила спрятать ее от мужа-тирана. Тот тоже вышел из машины и стал требовал выдать ему жену, демонстрируя в одной руке предмет, похожий на пистолет, а в другой - нож. Оператор АЗС закрыла изнутри дверь и нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие по вызову бойцы ГБР ГВАРДИИ вместе с полицейскими задержали вооруженного агрессора.