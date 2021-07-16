Стало известно, на ремонт каких новосибирских улиц выделят дополнительное финансирование. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 16 июля, стало известно, что на ремонт нескольких улиц в Новосибирской области Правительство РФ выделит дополнительные средства. Так, на их реконструкцию направят 600 миллионов рублей. Распределение средств рассмотрели накануне, 15 июля, на внеочередном заседании Правительства региона.

— Известно, 300 миллионов рублей направят в ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», городу Новосибирску выделят 281 миллионов рублей, а Бердску — 18 млн рублей, — уточнил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

Так, в Новосибирске на эти средства отремонтируют 11 улиц. В список попали: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Шамшурина, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова, Ленина. Ремонтные работы проведут эти летом.

Кроме того, глава региона Андрей Травников заявил, что мэрии нужно своевременно осваивать деньги и ремонтировать дороги в установленные сроки. Он также напомнил, ранее он решил направить в качестве дополнительного финансирования на текущий ремонт и содержание дорожной сети Новосибирска из областного бюджета еще 278 млн рублей. Андрей Травников также подчеркнул, что поддержание дорог области в нормальном состоянии находится на особом контроле правительства региона.

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