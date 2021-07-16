Полицейские поймали сибиряка, перевозившего крупную партию наркотиков. Фото: ГУ МВД по НСО.

Новосибирские полицейские задержали 41-летнего жителя Томской области. Сибиряк сбывал запрещенные вещества на территории Новосибирской области. Его поймали с поличным на одной из городских заправок. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в пятницу, 16 июля.

— При досмотре автомобиля, которым управлял мужчина, полиция обнаружила и изъяла свертки с кристаллическим веществом. Находка была направлена на экспертизу, которая показала, что мужчина перевозил синтетический наркотик массой более 2,8 килограммов, — уточнили в полиции.

Выяснилось, злоумышленник покупал оптовые партии наркотиков и сбывал их через тайники-закладки.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело. Ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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