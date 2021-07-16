В Новосибирске от коронавируса умерли восемь пациентов: среди них — 52-летний мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 16 июля, стало известно, еще 8 жителей Новосибирской области скончались от ковида. Подробности об умерших опубликовал оперштаб региона.

— Это мужчины в возрасте 52 года, 67 лет, 85 лет и женщины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 83 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 198 человек, — говорится в официальном сообщении.

Известно также, в реанимации сейчас находятся 425 пациентов. Из них у 76 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 196 сибиряков. Так. С начала вспышки болезнь выявили у 49 729 человек, среди них — 3 502 детей. Что касается случаев выздоровления, уже 43 244 жителей Новосибирской области выздоровели с начала вспышки.

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