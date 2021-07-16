В Новосибирске женщина за рулем иномарки сбила 70-летнюю пенсионерку. Фото: ГИБДД по НСО.

В рабочем поселке Краснообск произошло серьезное ДТП. Там, под колесами иномарки, оказалась пожилая женщина. Подробности о ДТП, случившемся накануне, 15 июля, рассказали в областной ГИБДД.

— Авария произошла на 12-й улице у дома № 202. 38-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Vitz, наехала на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.

В результате ЧП пострадала 70-летняя сибирячка: ее на «скорой» увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту случившегося проводится проверка.

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