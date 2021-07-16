В Новосибирске загорелась иномарка: ее подожгли неизвестные. Фото: стоп-кадр.

В ночь на пятницу, 16 июля, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся автомобиль. ЧП произошло на улице Ленинградской возле дома №141. По словам очевидце, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на капот иномарки Chevrolet Niva

— Сигнал о возгорании поступил в 02:50, уже через четыре минуты пожарный расчет прибыл на место. В это время из-под капота шел дым. На ликвидацию открытого горения потребовалось четыре минуты, — рассказали изданию в пожарном ведомстве.

Также известно, что огонь повредил капот и подкапотное пространство автомобиля на площади 3 квадрата. Хозяин иномарки находился на месте происшествия, никто не пострадал.

— В настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц причастных к данному преступлению. Возбуждено уголовное дело, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирский области.

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