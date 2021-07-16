Под Новосибирском столкнулись два грузовика: погиб мужчина

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Фото: ГИБДД по НСО.

В ночь на пятницу, 16 июля, в Коченевском районе произошло жуткое ДТП. Там на трассе Р-254 столкнулись большегрузы. Подробности об аварии рассказали в областной ГИБДД.

— На 1375 км автодороги Р-254 водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле «Исудзу Форвард» со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», которым управлял мужчина 1973 года рождения. После удара «КАМАЗ» столкнулся с автомобилем «Вольво»: им также управлял мужчина 1973 года рождения, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии водитель «КАМАза» погиб на месте от полученных травм. Также известно, мужчину, который управлял «Исудзу», госпитализировали с различными травмами.

Сейчас в обстоятельствах страшной аварии разбирается полиция. По факту ЧП проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.