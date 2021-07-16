Под Новосибирском столкнулись два грузовика: погиб мужчина

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Фото: ГИБДД по НСО.
В ночь на пятницу, 16 июля, в Коченевском районе произошло жуткое ДТП. Там на трассе Р-254 столкнулись большегрузы. Подробности об аварии рассказали в областной ГИБДД.
— На 1375 км автодороги Р-254 водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле «Исудзу Форвард» со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», которым управлял мужчина 1973 года рождения. После удара «КАМАЗ» столкнулся с автомобилем «Вольво»: им также управлял мужчина 1973 года рождения, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии водитель «КАМАза» погиб на месте от полученных травм. Также известно, мужчину, который управлял «Исудзу», госпитализировали с различными травмами.
Сейчас в обстоятельствах страшной аварии разбирается полиция. По факту ЧП проводится проверка.
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