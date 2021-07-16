В Новосибирске такси протаранило несколько иномарок на парковке. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 16 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Там, на парковке, водитель такси врезался в несколько автомобилей. Очевидцы выложили кадры с места аварии в соцсети.

— В 4 утра мужчина за рулем седана Hyundai Solaris с наклейками Uber на борту вылетел на газон у дома № 250 на улице Титова. Он снес кроссовер BMW X6 и врезался в другой кроссовер Nissan X-Trail, а тот в свою очередь зацепил припаркованный рядом Hyundai Solaris, — говорится в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Водителя такси, влетевшего в иномарки, задержали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии

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