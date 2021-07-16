Новосибирские власти попросили увеличить поставки вакцины от ковида в регион. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Новосибирской области обратились в Правительство РФ с просьбой увеличить поставки в регион вакцины от ковида. Такая просьба связана с ростом числа новых заражений коронавирусом, а также с увеличением количества желающих привиться. Об этом накануне, 15 июля, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Под руководством губернатора Андрея Травникова мы направляем письмо в Правительство Российской Федерации об увеличении количества поставок вакцины. Технически и организационно мы готовы к принятию большой партии, — добавил он.

Новая партия вакцины Спутника — V должна поступить в регион уже сегодня, 16 июля, в объеме порядка 13,5 тысяч доз. Кроме того, в ближайшие выходные ожидается поступление езе около 30 тысяч доз.

Стоит отметить, что на сегодняшний день первым компонентом привиты 522 656 человек, полный курс прошли 385 934 человека.

Напомним, что на территории Новосибирской области открыто 99 пунктов вакцинопрофилактики. В регионе также работают мобильные прививочные бригады.

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