В Новосибирске автобус столкнулся с кроссовером: есть пострадавшие. Фото: "АСТ-54".
В пятницу, 16 июля, в Первомайском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там столкнулись пассажирский автобус и кроссовер. Кадры с места ЧП появились в соцсети.
— Авария на улице Одоевского: столкновение кроссовера Ford Escape и автобуса №38, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев ДТП, в аварии есть пострадавшие. Они сообщают, водитель кроссовера — без сознания. На кадрах к посту видно, на месте работает «скорая помощь» и пожарная бригада.
Судя по фото, автобус и кроссовер получили серьезные повреждения.
Что стало причиной аварии установят сотрудники ГИБДД. В ведомстве обстоятельства аварии пока не прокомментировали. Информация уточняется.
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