Пробки в Новосибирске на утро 16 июля 2021 года: затор на улице Покрышкина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 июля 2021 года.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 16 июля 2021 года: затор образовался на улице Покрышкина. Также сложно проехать по улицам Блюхера и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Станционной. Движение затруднено по Бетонному переезду, проезду Энергетиков и площади Энергетиков. Также сложно проехать по Советскому шоссе.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Никитина, Кирова, Военной и Орджоникидзе.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 16 июля, составил 2 балла.
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