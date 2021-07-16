Пробки в Новосибирске на утро 16 июля 2021 года: затор на улице Покрышкина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 июля 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 июля 2021 года: затор образовался на улице Покрышкина. Также сложно проехать по улицам Блюхера и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Станционной. Движение затруднено по Бетонному переезду, проезду Энергетиков и площади Энергетиков. Также сложно проехать по Советскому шоссе.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Никитина, Кирова, Военной и Орджоникидзе.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 16 июля, составил 2 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.