Новосибирский психиатр рассказала, как перестать бояться заболеть коронавирусом

Справится с тревогой может помочь соблюдение противоэпидемиологических мер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пандемия коронавируса вошла в жизнь сибиряков в марте прошлого года. За все это время люди уже успели привыкнуть к новым правилам и ограничениям, однако у многих страх подхватить инфекцию до сих пор очень силен. Главный врач новосибирской клинической психиатрической больницы №3 Яна Мохначева рассказала, что делать тем, кого не отпускает подобная тревога.

— Мои коллеги из стационаров заметили, что у многих пациентов, даже еще до получения результата ПЦР-теста, начинает возрастать уровень тревожности, все это переходить в повышенный уровень раздражительности, вплоть до агрессии. Так что подобные вещи для нас уже очевидны. Но здесь мы говорим, все же, о клинически значимых вещах. Но на самом деле, в какой-то мере уровень тревожности повышается даже у тех людей, кто не болеет в данный момент, — пояснила Яна Мохначева во время прямого эфира 15 июля. — Очень важно уметь обращаться с этой скрытой тревогой, которая не находит выплеска. У человека должен быть определенный внутренний самоконтроль, чтобы уметь разделять рационально, где есть настоящая опасность, а где — нет.

По словам специалиста, также помочь немного унять тревожность может соблюдение противоэпидемиологических мер.

— Кроме всего прочего, это еще может помочь человеку быть внутренне спокойным и не раздражаться по мелким поводам, — пояснила Яна Мохначева.

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