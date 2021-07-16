Погода в Новосибирске на 16 июля 2021 года: что обещают синоптики в конце рабочей недели

В городе пойдет дождь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 16 июля 2021 года будет прохладной, ветреной и дождливой не смотря на высокую температуру. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса, а к ночи опустятся до +10...+12 градусов.
— Ветер подует юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 14 метров в секунду, — обещают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».
Синоптики сайта «Яндекс. Погода» прогнозируют пасмурный и дождливый день. Температура воздуха днем составит +18...+21 градус, а ночью +13...+15 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.
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