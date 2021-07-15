В Новосибирской области построят спорткомплекс за 130 миллионов рублей

Андрей Травников посетил в Колывани площадку строящегося по типовому проекту спортивного комплекса. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил в Колывани площадку строящегося по типовому проекту спортивного комплекса. Этот проект — очень важен для жителей всего района. Заказчик — ГКУ НСО «Управление капитального строительства», цена контракта — 130 миллионов рублей. Спорткомплекс строится по утвержденной Правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

— Многое сделано, я сегодня в очередной раз контролировал исполнение поручений. Развитие Колывани не остановится. Задача по спорткомплексу — вовремя завершить работы. Зал универсальный, можно заниматься различными видами спорта. Добивайтесь новых побед, и самое главное, чтобы много ребятишек приходило сюда, — пожелал Губернатор колыванцам.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что этот комплекс — универсальный, а это значит, что любители физкультуры и профессиональные спортсмены смогут заниматься различными видами физической активности. По его словам, сдать объект планируется до конца 2021 года.

Общая площадь здания составит почти 2 тысячи квадратных метров. В Комплексе можно будет проводить занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и индивидуальной силовой подготовке. Здесь есть универсальный игровой зал, тренажерный зал, зал для бокса и беговая дорожка.

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