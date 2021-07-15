В Новосибирской области 600 добровольцев будут заготавливать корм на зиму для диких животных

В Новосибирской области более 600 добровольцев отправятся заготавливать зимние корма для диких животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области более 600 добровольцев отправятся заготавливать зимние корма для диких животных. Министерство природных ресурсов и экологии региона завершило прием заявлений к проведению биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях. Заниматься волонтеры будут засеиванием кормовых полей, заготовкой соли, веников и так далее.

— Все объемы биотехнических мероприятий определяются в соответствии с нормами и требованиями. Есть ежегодная расчетная численность животных, составляется объем необходимых мероприятий для увеличения их количества. В прошлом году благодаря инициативе граждан в регионе была засеяна рекордная площадь кормовых полей для диких животных, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. — В 2020 году на проведение биотехнических мероприятий на общедоступных охотничьих угодьях было заключено 213 договоров с гражданами. Засеяна рекордная площадь кормовых полей — 191 га, заготовлено 285 тонн сена, 6600 веников, выложено более 2 тонн соли.

В соответствии с областным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области», участие людей в подобных мероприятиях позволяет им воспользоваться некоторыми преимуществами, в частности, подать заявление на добычу одной особи косули сибирской в возрасте до одного года. Сейчас в региональном минприроды идет работа по подготовке нового порядка по привлечению граждан к биотехническим мероприятиям на территории общедоступных охотничьих угодий.

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