Пробки в Новосибирске на вечер 15 июля 2021 года: на улице Восход не проехать

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 15 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» они уже достигли 6 баллов.

На правом берегу огромная пробка сформировалась от улицы Восход до Октябрьского моста. На улице Фабричная затор образовался до самой станции метро «Речной вокзал». Автомобилистам придется долго стоять в пробках на улицах Добролюбова, Кирова, Ипподромская и Красный проспект.

На левом берегу пробка из машин начинается от проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Так же заторы сковали улицы Немировича-Данченко, Петухова, Ватутина и Новогодняя.

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