В Новосибирске водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе и уехал

В Новосибирске водитель на кроссовере сбил мужчину на пешеходном переходе и уехал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске водитель на кроссовере сбил мужчину на пешеходном переходе и уехал. Сейчас его ищет ГИБДД.

— Около двух часов 15 июля неизвестный водитель неустановленном автомобиле (предварительно — кроссовер темного цвета) ехал по улице Кошурникова со стороны «Березовой рощи» в сторону улицы Фрунзе. Около дома №7 по улице Кошурникова он развернулся и сбил пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего в 23-летнего парня доставили в больницу. Сбежавшего с места ДТП водителя сейчас ищет ГИБДД. В Госавтонспекции просят всех, кто знает что-либо о произошедшем, обращаться по номерам телефона 232-23-21, 232-23-51, а также напоминают, что водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток.

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