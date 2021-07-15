Полицейский поймали новосибирца, избившего молотком 52-летнюю женщину.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ленинском районе Новосибирска мужчина молотком избил 52-летнюю горожанку. Инцидент произошел накануне, 14 июля, на улице Римского-Корсакова. Потерпевшая, поступившая в больницу с различными травмами, заявила о нападении в полицию.
— Выяснилось, малознакомый мужчина нанес женщине несколько ударов молотком: он бил ее по голове и телу. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Ранее он судим не был. На женщину он напал на фоне личной неприязни, — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по региону.
Известно, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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