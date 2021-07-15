Полицейский поймали новосибирца, избившего молотком 52-летнюю женщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Новосибирска мужчина молотком избил 52-летнюю горожанку. Инцидент произошел накануне, 14 июля, на улице Римского-Корсакова. Потерпевшая, поступившая в больницу с различными травмами, заявила о нападении в полицию.

— Выяснилось, малознакомый мужчина нанес женщине несколько ударов молотком: он бил ее по голове и телу. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Ранее он судим не был. На женщину он напал на фоне личной неприязни, — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по региону.

Известно, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.