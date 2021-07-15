Новосибирец насквозь проткнул ногу гвоздем во время ремонта. Фото: МАСС.

Ремонт в квартире обернулся для новосибирца болезненным инцидентом. Он почти насквозь проткнул ногу гвоздем. На помощь 23-летнему сибиряку приехали спасатели. Известно, это произошло накануне, 14 июля.

— Прибыв на улицу Петухова выяснилось, в квартире в процессе ремонта меняли пол. Пострадавший 1998 года рождения наступил на доски правой ногой, в результате чего они разъехались, а одна из них перевернулась. Из нее торчал небольшой гвоздь, который и проткнул ногу выше пятки, — сообщили в службе спасения МАСС.

Спасатели аккуратно освободили ногу от гвоздя и помогли мужчине дойти до автомобиля «скорой помощи». Медики обработали ему рану и перебинтовали ногу.

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