В Новосибирске от коронавируса умерли 10 человек: самому старшему было 87 лет

Данные назвали в оперштабе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 15 июля, стало известно, что еще 10 сибиряков скончались от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области.

— Среди умерших — мужчины в возрасте 65, 59, 63, 68 лет и двое мужчин в возрасте 69 лет и женщины в возрасте 61, 67, 69 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 190 человек, — говорится в официальном сообщении.

В реанимации на сегодняшний день находятся 438 человек. Из них 75 не могут дышать сами и подключены к ИВЛ.

Всего за минувшие сутки ковид подтвердился еще у 193 сибиряков. Так. С начала вспышки диагноз вывили уже у 49 533 человек, в том числе у 3480 детей. Также известно, уже 43 138 пациентов выздоровели с начала пандемии.

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