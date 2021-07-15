Новосибирская таможня изъяла 3 миллиона нелегальных медицинских масок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские таможенники проверили склад одного из местных предприятий. Там они обнаружили крупную партию нелегального товара без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления в четверг, 15 июля.

— Товары готовились к продаже без сопроводительных документов. Что главное, у них отсутствовали бумаги, подтверждающие легальность их ввоза из-за границы, — уточнили в ведомстве.

Известно, помещение, в котором хранились товары, арендовали приезжие из Китая. Именно они поставляли товар на рынки Новосибирска, в том числе и через территорию Казахстана.

Во время досмотра на этом же складе таможенники обнаружили почти 3 миллиона медицинских одноразовых масок китайского производства. У них не было документации, подтверждающей эффективность и безопасность товара.

На одежду и обувь, обнаруженные на складе, были нанесены обозначения всемирно известных брендов: «NIKE», «ADIDAS», «VERSACE», «ARMANI». Нанесенный ущерб правообладателям составил почти 300 миллионов рублей.

Всего таможенники изъяли более 3 миллионов единиц товаров, в числе которых 205 тысяч одежды и обуви и 2,8 миллиона медицинских масок.

Сейчас в отношении граждан Китая проводятся проверки. После чего будет принято процессуальное решение.

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