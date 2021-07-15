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Происшествия15 июля 2021 11:11

Под Новосибирском из горящего санатория спаслись 20 человек

Эвакуация прошла своевременно благодаря пожарной сигнализации
Мэри ГРИГОРЯН
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Под Новосибирском из горящего санатория спаслись 20 человек.

Под Новосибирском из горящего санатория спаслись 20 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в санатории «Былина» под Новосибирском. Там накануне, 14 июля, загорелась душевая на первом этаже здания. На место ЧП выезжали пожарные.

— В тушении огня были задействованы 10 человек и 3 единицы техники. Общая площадь пожара составила 3 квадрата. Из загоревшегося здания спаслись 20 человек. Эвакуация прошла своевременно и оперативно благодаря системе оповещения, передавшей данные о ЧП пожарным, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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