Под Новосибирском на пожаре в частном доме погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В четверг, 15 июля, в городе Обь вспыхнул частный жилой дом. Инцидент произошел на улице Крылова. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты.

— Вызов поступил в 12:50. Уже через две минуты огнеборцы были на месте. В это время из-под кровли частного 2-х квартирного дома шел густой черный дым. Со слов очевидцев, в доме находился человек. Внутри дома было сильное задымление. В течение 25 минут открытое горение ликвидировано, еще 40 минут потребовалось для проливки водой места происшествия и выявления скрытых очагов горения, — прокомментировали случившееся в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, в доме горели мебель и домашние вещи. По предварительным данным, площадь возгорания составила 23 квадрата.

Известно, что в ходе тушения пожара в доме нашли погибшего мужчину. Что стало причиной смерти сибиряка, установит судмедэкспертиза. В региональном СК обещали прокомментировать случившееся позже. Информация уточняется.

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