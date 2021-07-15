Видео, как покупатели задержали вора в магазине под Новосибирском, показали в МВД

Мужчина перепрыгнул через прилавок и обчистил кассу. Фото: стоп-кадр

В Искитиме мужчина обокрал магазин на улице Киевской. Преступление сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина перепрыгивает через прилавок и вытаскивает деньги из кассы. Напуганный продавец стоит в тсороне и боится пошевелиться. Вдруг в магазин заходят покупатели. Они не сразу понимаю, что происходит. В это время мужчина спокойно уходит через черный вход из магазина.

Продавец тут же кинулась к покупателям за помощью. Мужчины сообразили и побежали к дверям запасного выхода магазина. Как раз в это время выбежал сибиряк с деньгами. Вскоре подоспели сотрудники Росгвардии. Покупатели передали им задержанного мужчину.

— Из кассы он забрал 14 тысяч рублей. Ранее он уже был судим за грабеж, разбой.

Сейчас на него снова завели дело по статье «Разбой». Сибиряк находится под подпиской о невыезде.

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