«Он маленький и слабенький»: сибирячка спасла птенца стрижа, выпавшего из гнезда

Птичку женщина нашла лежащей на земле. Фото: предоставлено Натальей Малашко.

Жительница Академгородка приютила птенчика стрижа. Она нашла кроху, лежащим на земле. Судя по всему, пернатый выпал из гнезда. Сибирячка решила во чтобы то ни стало спасти птенца. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

— Я его подобрала такого маленького, слабенького… Сердце сжалось! Решила хоть как-то помочь ему. Сразу возникли проблемы с кормежкой — я его кормлю, а у него все обратно лезет! В Центр реабилитации обратилась, но там заявили, что стрижами они не занимаются. Дали ориентировку на сайт, где есть компетентные специалисты. Там мне посоветовали, как его выходить. Было очевидно, что у крохи полное обезвоживание. Но потихонечку с этим справляемся, — поделилась с КП-Новосибирск Наталья.

По словам сибирячки, первые трудности позади. Благодаря неравнодушным людям, она узнала, чем и как нужно кормить таких малышей. Наталья уточнила, кроха-стриж ест кузнечиков и свежемороженых сверчков. Он потихонечку крепнет и идет на поправку.

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