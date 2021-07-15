«Не вернулся из гостей домой»: в Новосибирске ищут 46-летнего мужчину с серым рюкзаком

О местонахождении сибиряка неизвестно несколько дней. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропал 46-летний Иливанов Денис Владимирович. О местонахождении мужчины неизвестно с 10 июля. Его поиски объявили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Был в гостях у родных — от них должен был приехать домой. Но, как выяснилось, домой он так и не вернулся. Никаких причин — ссор, скандалов, чтобы уйти из дома, у мужчины не было. При этом известно, что операций по банковской карте за эти дни он также не совершал, — уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост — 175-178 сантиметров, худощавое телосложение. У него темно-русые волосы и голубые глаза.

При этом неизвестно, в какой одежде был новосибирец в день исчезновения. По данным волонтеров, с собой мужчина взял серый рюкзак.

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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