ГК «Расцветай» сохранила лидерство на строительном рынке Новосибирска

«Расцветай на Ядринцевской». Фото: пресс-служба ГК «Расцветай».

Компания заняла первую строчку по количеству строящихся квартир.

- Сейчас в активе компании порядка 3365 строящихся квартир общей площадью 157 тысяч квадратных метров, - подтвердили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Кроме того, по информации аналитического центра ГК «Расцветай», во втором полугодии 2021 года компания заняла первое место по продажам жилья в Новосибирской области. За этот период компанией было зарегистрировано 1800 ДДУ.

В июне 2021 года в регионе было реализовано около 2 тысяч квартир, средняя стоимость квадратного метра составила 83,7 тысячи рублей.