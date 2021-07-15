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Недвижимость15 июля 2021 9:50

ГК «Расцветай» сохранила лидерство на строительном рынке Новосибирска

По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, ГК «Расцветай» сохранила лидерство по объемам жилищного строительства
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«Расцветай на Ядринцевской». Фото: пресс-служба ГК «Расцветай».

«Расцветай на Ядринцевской». Фото: пресс-служба ГК «Расцветай».

Компания заняла первую строчку по количеству строящихся квартир.

- Сейчас в активе компании порядка 3365 строящихся квартир общей площадью 157 тысяч квадратных метров, - подтвердили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Кроме того, по информации аналитического центра ГК «Расцветай», во втором полугодии 2021 года компания заняла первое место по продажам жилья в Новосибирской области. За этот период компанией было зарегистрировано 1800 ДДУ.

В июне 2021 года в регионе было реализовано около 2 тысяч квартир, средняя стоимость квадратного метра составила 83,7 тысячи рублей.