Задержана с поличным преступная группа

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

По данным только одной торговой сети, на счету этой банды за последние несколько дней около 10 краж на общую сумму до 180 тысяч рублей. Похищались исключительно дорогостоящие алкогольные напитки типа виски или коньяка. За один раз грабители уносили из магазина три-четыре бутылки. В состав группы входили четверо мужчин в возрасте примерно от 30 до 40 лет. В магазине они рассредоточивались по торговому залу и, прикрывая друг друга, совершали хищение. Передвигалась шайка на автомобиле марки «Хендай» черного цвета. Замечена была как минимум в пяти торговых точках города Новосибирска.

Эти данные были получены бойцами группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, прибывшими по сигналу тревоги 14 июля в 16.12 в супермаркет в Дзержинском районе. Руководитель службы безопасности пояснил, что, заметив по системе видеонаблюдения появление в магазине криминального квартета, нажал кнопку тревожной сигнализации. До приезда ГБР двое из преступной компании почувствовали неладное и убежали, а двоих оставшихся «гвардейцам» удалось задержать.

У похитителей были обнаружены и изъяты две бутылки виски. Задержанные были переданы вызванным на место преступления сотрудникам полиции, от которых стало известно, что грабители ранее уже были судимы за совершение тяжкого имущественного преступления (разбой) и были приговорены к условному сроку наказания.