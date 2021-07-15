Под Новосибирском пенсионер на «Оке» сбил 16-летнего подростка. Фото: ГИБДД по НСО.

В Тогучине произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Его, идущего по краю дороги, не заметил пенсионер на «Оке». Подробности о ДТП, которое случилось накануне, 14 июля, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— 73-летний мужчина за рулем автомобиля «Ока» двигался по улице Береговая со стороны улицы Островского и у 25 дома решил припарковаться при неблагоприятных погодных условиях. При этом он не заметил пешехода, который шел по краю проезжей части, — уточнили в ведомстве.

В результате наезда пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу с различными травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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