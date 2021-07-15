В Новосибирске экс-чиновника, обвиняемого во взятке, выпустили из СИЗО

Мужчину поместили под домашний арест.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 15 июля, стало известно о смягчении меры пресечения директору муниципального казенного учреждения «Калининское». Мужчину, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, перевели на домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска.
— Следствие установило, в 2019 и 2020 годах МКУ «Калининское» заключило с индивидуальным предпринимателем и несколькими ООО муниципальные контракты на уборку снега. По факту руководитель МКУ принял и оплатил работы, которые подрядчик не выполнил. За это он получил взятку, около 199 тысяч рублей, — говорится в материалах суда.
Преступными действиями экс-чиновник нанес ущерб в размере почти 2,2 миллионов рублей. Следующее заседание по делу сибиряка состоится 3 сентября 2021 года.
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