«Трогал грудь и ниже»: под Новосибирском пенсионер в реке приставал к 12-летней девочке

В реке пенсионер трогал девочку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В реке Иня, недалеко от СНТ «Рябинка» Тогучинского района, пенсионер приставал к 12-летней девочке. Об этом стало известно 8 июля. Родные обратились в полицию. Сотрудники оперативно задержали сибиряка. Известно, что 60-летний мужчина во всем сознался.
— Они оба купались в реке. В какой-то момент мужчина засунул руки под купальник девочки. Он трогал ее грудь и ниже, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Известно, что ранее пенсионер уже был судим, но правонарушение не было связано с половой неприкосновенностью подростков. Сибиряк привлекали к уголовной ответственности за грабеж.
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