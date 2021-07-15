Полицейские поймали новосибирца, продававшего поддельные результаты ПЦР-тестов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 31-летний житель Ленинского района промышлял изготовлением и продажей поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Сибиряка вычислили полицейские. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в четверг, 15 июля.

— Информацию о продаже результатов ПЦР безработный мужчина размещал в Сети. За одну такую справку он брал с клиентов 800 рублей: фальшивку он передавал лично в руки или пересылал по электронной почте. Такие справки сибиряк печатал на принтере, а потом ставил на них поддельные печати, — уточнили в ведомстве.

Полицейские, нагрянувшие в хоум-офис новосибирца, изъяли оттуда оборудование и 1939 поддельных справок. Изъятое направили на экспертизу.

В отношении продавца фальшивок возбудили уголовное дело по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа». Мошеннику грозит до двух лет лишения свободы.

Новосибирцу уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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