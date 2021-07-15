В Новосибирске пройдет фестиваль трансформационных игр

Процесс трансформационной игры «Паутина договора». Фото: Новосибирское областное отделение РКК.

Данный фестиваль - это возможность улучшить свою жизнь в форме игры. Опытные игропрактики проведут игры, которые смогут погрузить вас в непроработанные ситуации, выявить корень проблем и помочь встать на лучший для вас путь. Вы сможете затронуть все важные направления вашей жизни: здоровье, карьера, любовь, личностный рост, бизнес и т. д.

Также мероприятие носит благотворительный характер. Вы не только сможете поменять свою жизнь, но и поможете сделать доброе дело для другого человека.

Все вырученные средства с фестиваля пойдут Евгении Волущуковой. У Жени диагноз ДЦП с рождения, но тем не менее у нее есть любимое дело, которое она хочет сделать делом жизни. Это фотография.

Деньги пойдут на покупку фотоаппарата со специальной выносной кнопкой для удобства в работе Жени. Она создает настоящие шедевры.

На мероприятии будут соблюдены все санитарно-гигиенические нормы. На входе выдаются медицинские маски, на территории стоят антисептики, расстояние между участниками не менее 1,5 метра.

Ознакомиться более подробно с расписанием и условиями участия, а также записаться можно на сайте: www.dobrajaigra.ru