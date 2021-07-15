В Новосибирске антипирививочник спустился в метро в костюме смерти. Фото: стоп-кадр.
Новосибирец спустился в метро на площади Ленина в костюме «Смерти» и табличкой. На ней было написано: «Уколись — я жду тебя». Очевидцы сняли на видео перфоманс сибиряка. Видео опубликовано в Телеграм-канале «АТС-54 Black».
Юрист Константин Зиновьев прокомментировал, что может грозить новосибирцу.
— Действие мужчины однозначно можно отнести к одиночному пикетированию. Подобные публичные мероприятия запрещаются на территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам. Собственно таким и является метрополитен, ¬- рассказал КП-Новосибирск доцент кафедры гражданского права СибУПК Константин Зиновьев.
Со слов эксперта, за такое поведение мужчину могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
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