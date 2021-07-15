На трассе под Новосибирском столкнулись два «ВАЗа»: погибла женщина. Фото: "Инцидент Кузбасс".

Жуткое ДТП произошло на трассе Новосибирск-Кемерово. Там накануне, 14 июля, столкнулись две легковушки. Подробности об аварии КП-Новосибирск рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

— ДТП случилось около 18:50 на 318 км автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». Установлено, что 54-летний водитель «ВАЗ-21093» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». В результате ДТП погибла 49-летняя пассажирка «ВАЗ-2107», еще 5 участников аварии получили травмы, — уточнили в ведомстве.

Известно, водитель «ВАЗ-21093» от медосвидетельствования отказался. Но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

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