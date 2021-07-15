Под Новосибирском врач сдала полицейским пациентов с коронавирусом, посещающих кладбище

Медик сдала пациентов с ковидом, нарушивших режим самоизоляции.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В поселке Коченево Новосибирской области детский врач сообщила полицейским о нарушении режима самоизоляции.
— Медик рассказала, что семья, где есть заболевшие коронавирусом, посещают кладбище, — уточнил источник КП-Новосибирск.
За нарушение режима самоизоляции семье может грозить серьезный штраф. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчину с ковидом, который должен был находиться дома, оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он пошел менять паспорт.
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