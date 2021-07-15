Новосибирцев возмутила вонь в подъезде из квартиры, где 10 дней лежал мертвый человек

Горожане пытаются избавиться от жуткого запаха. Фото: "АСТ-54".

Жильцам пятиэтажки в Октябрьском районе Новосибирска крупно не повезло. В доме несколько дней назад умер мужчина — его смерть никто не заметил, и тело успело разложиться. О трагедии соседи узнали по трупному запаху. Информация об инциденте появилась в соцсети в четверг, 15 июля.

— В подъезд теперь зайти невозможно, дверь в квартиру, в которой умер человек, оставили открытой, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Судя по видео к посту, умер мужчина, живший на 4-м этаже пятиэтажки. Теперь соседи пытаются избавиться от ужасающей вони, распахнув окна и дверь подъезда. Комментаторы поста уверены, такие меры не улучшат ситуацию.

— Чем поможет открытая дверь, кроме вони на весь подъезд? Там уже нужно спецобработку заказывать, само оно не выветрится!

— По-хорошему, вызывается санитарная служба, и они обрабатывают квартиру. А уже родня — всю квартиру обдирает, все выкидывает... Но обработка запах уберет, — уверены новосибирцы.

Что стало причиной смерти мужчины, установит судмедэкспертиза. В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.

Смотреть видеосюжет Мертвый пролежал в квартире 10 дней.

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