Видео, как спасатели достают ногу 5-летнего мальчика, застрявшую в велосипеде, появилось в соцсети

Нога мальчика застряла между рамой и педалью. Фото: стоп-кадр

В Октябрьском районе Новосибирска помощь понадобилась 5-летнему ребенку, катавшемуся на велосипеде. У него соскользнула нога и застряла между рамой и педалью. Это произошло около 12.00 14 июля во дворе дома на улице 2-я Обская. Подробности рассказали в МАСС.

— Спасателей вызвала мама. Приехав на место, они осмотрели ногу мальчика, сидящего на велосипеде, и решили открутить педаль. После того, как левая педаль была откручена, нога ребенка оказалась свободной, — уточнили в МАСС.

Помощь медиков ребенку не понадобилась.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске спасатели помогли 5-летнему мальчику, чья нога застряла в велосипеде

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