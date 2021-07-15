Сибирячка избила полицейского, который пришел проверить, как она воспитывает детей

Сибирячка напала на полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница села Доронино Тогучинского района напала на полицейского. Сотрудник пришел к ней домой с проверкой. Это произошло в обед 12 июля.

— Полицейский вместе сотрудниками ПДН и специалистом комплексного центра социального обеспечения пришли проверить, как женщина содержит и воспитывает детей. В ходе беседы мама ударила полицейского по руке и лицу, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Сотрудник обратился к медикам. Врач диагностировал у него ушиб плеча и лица. За нападение на полицейского женщина может понести уголовную ответственность по статьей «Применение насилия в отношении представителя власти». За это грозит штраф, либо лишение свободы до пяти лет.

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