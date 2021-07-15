В Новосибирске сильный ветер повалил деревья на припаркованные машины. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске упавшие от ураганного ветра деревья придавили несколько припаркованных авто. Инциденты произошли сразу в нескольких районах города. Кадры с последствиями стихии появились в соцсети накануне, 14 июля.

— На улице Кошурникова береза от порывов ветра рухнула на припаркованные у дома № 47 машины. Дерево повредило кроссовер Honda CR-V, седан Daewoo Nexia и универсал Honda. Ветки также перекрыли проезд на придомовой территории. А на улице Ленина упавшими ветками накрыло кроссовер, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам горожан, на улице Кошурникова дерево несколько месяцев было опасно наклонено. Новосибирцы заявили, что неоднократно обращались в УК по этой проблеме, однако их просьбы исправить ситуацию там игнорировали.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях: резком похолодании и сильных порывах ветра.

Смотреть видеосюжет Деревья придавили машины в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.