В Новосибирске сильный ветер повалил деревья на припаркованные машины. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске упавшие от ураганного ветра деревья придавили несколько припаркованных авто. Инциденты произошли сразу в нескольких районах города. Кадры с последствиями стихии появились в соцсети накануне, 14 июля.
— На улице Кошурникова береза от порывов ветра рухнула на припаркованные у дома № 47 машины. Дерево повредило кроссовер Honda CR-V, седан Daewoo Nexia и универсал Honda. Ветки также перекрыли проезд на придомовой территории. А на улице Ленина упавшими ветками накрыло кроссовер, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам горожан, на улице Кошурникова дерево несколько месяцев было опасно наклонено. Новосибирцы заявили, что неоднократно обращались в УК по этой проблеме, однако их просьбы исправить ситуацию там игнорировали.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях: резком похолодании и сильных порывах ветра.
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