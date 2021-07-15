Пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Титова и Троллейная. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Ватутина, площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено по Советскому шоссе, улицам Блюхера и Покрышкина. Также сложно проехать по улице Широкой и проезду Энергетиков.

На правом берегу города пробки сковали улицы Большевистскую, Обскую, Добролюбова и Восход. Заторы наблюдаются и на улицах Кирова, Никитина и Гурьевской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 15 июля, составил 4 балла.

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