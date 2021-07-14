«Ворвались в масках и с топорами»: в Новосибирске вандалы разгромили спорткомплекс с аэротрубой

Стекло аэротрубы покрылось трещинами, а пуль - полностью разбит. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске банда вандалов с топорами разгромила спорткомплекс с аэротрубой на улице Спартака,5Б. Произошел инцидент днем 14 июля. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— Меня во время случившегося на работе не было. Но, по словам моих сотрудников, ничего такого сегодняшний день не предвещал, все работали спокойно в штатном режиме, как вдруг, примерно в четыре часа дня, ворвались около 10 человек, в масках и с топорами. Начали громить всю технику, компьютеры, саму аэротрубу, пульт управления, прочее оборудование…Те сотрудники, кто попытался дать отпор, тоже попали под удар. Травмы у них, слава богу, не очень сильные, но побои мы сняли. Все гости комплекса, кто там сегодня был, перепугались ужасно, — рассказал КП-Новосибирск учредитель аэродинамического комплекса Николай Чичканов. — В итоге, офис у нас полностью разгромлен. Придется менять саму трубу и оборудование, а это ущерба — на несколько миллионов рублей. Кроме того, сейчас работа в комплексе буквально встанет, а нужно еще платить зарплату сотрудникам и за аренду помещения.

В самом здании комплекса камер не было, однако толпа парней, идущих к спорткомплексу, попала на запись камер на улице. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, выясняются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сам же учредитель комплекса утверждает, что пару месяцев назад к ним уже приходили люди с угрозами. Возможно, именно они и причастны к сегодняшнему погрому.

— Примерно в мае к нам в офис наведались странные мужчины, начали угрожать, требовали долю в бизнесе за так называемое «покровительство». Обещали, в случае отказа, устроить нам проблем. Мы тогда это всерьез не восприняли, да, видимо, зря. Казалось бы, 90-е годы позади, а все еще такое происходит, — пояснил Николай Чичканов.

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