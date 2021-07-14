В Новосибирске задержали коммерсанта, продававшего личные данные абонентов

30-летнего сибиряка — его обвиняют в сливе личных абонентских данных.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске задержали 30-летнего мужчину — его обвиняют в сливе личных абонентских данных по статье 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров граждан».
— 17 июля 2020 года директор новосибирской коммерческой организации поручил своему сотруднику, не осведомленному о его преступных действиях, отправить постороннему человеку на почту сведения, содержащие информацию о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента и составляющих его тайну, — пояснили в областном Следственном комитете.
За эти данные сибиряку должны были заплатить 40 тысяч рублей. Однако получить деньги мужчина так и не смог: при их передаче его с поличным задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области.
Свою вину в преступлении сибиряк полностью признал. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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