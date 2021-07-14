Новосибирским туристам пришлось ночевать в аэропорту на Кипре из-за задержки рейса

Туристам из Новосибирска пришлось ночевать в аэропорту города Ларнака на Кипре. Фото: Виктория МИНАЕВА

Туристам из Новосибирска пришлось ночевать в аэропорту города Ларнака на Кипре. Их рейс сильно задержали по техническим причинам, однако узнали об этом сибиряки уже после того, как прошли паспортный контроль — из-за этого людей уже не могли выпустить из стерильной зоны, чтобы они могли провести ночь в гостинице. В авиакомпании прокомментировали данный инцидент.

— Несмотря на длительную задержку, расселение в гостинице или услуги бизнес-зала авиакомпанией не предоставлялись в связи с требованием местных властей предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. У пассажиров данного рейса после отдыха таких тестов нет. В здании аэровокзала пассажирам дважды предоставлялось горячее питание и напитки. Авиакомпании удалось достичь договоренности с администрацией аэропорта о размещении в бизнес-зале пассажиров с детьми, — сообщили изданию Сибкрай.ru в пресс-службе АО «Авиакомпания «Россия».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», сейчас рейс уже прибыл в Новосибирск. В итоге, задержка рейса составила почти 11 часов.

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