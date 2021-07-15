Погода в Новосибирске на 15 июля 2021 года: жара сменится похолоданием

К вечеру в городе похолодает до +11. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Новосибирске на 15 июля 2021 года жара сменится резким похолоданием до +11 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем столбики термометров покажут +19...+21 градус, а ночью +11...+13 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 15 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +17...+19 градусов, а ночью +13...+15 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 5 метров секунду. Атмосферное давление составит 738-744 миллиметров ртутного столба.

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