Под Новосибирском мужчина забрал мобильник у 20-летнего парня, угрожая ему топором

Сибиряк угрожал парню топором. Фото: Кадр из видео

В Бердске мужчина с топором ограбил 20-летнего парня. Он забрал у него мобильный телефон. Произошел инцидент во вторник, 13 июля: сейчас грабителя уже задержала полиция.

— Как рассказал потерпевший, днем он познакомился на улице с мужчиной, который попросил его помочь донести металл до пункта приема. При этом в руках у злоумышленника был топор, однако нового знакомого это не смутило. Но, спустя некоторое время, злоумышленник, угрожая топором молодому человеку, завладел его сотовым телефоном и скрылся, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Парень обратился в полицию, и вскоре оперативникам удалось задержать по подозрению в краже 40-летнего местного жителя. К тому моменту, украденный телефон и топор сибиряк уже сбыл на ближайшем рынке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». За это ему может грозить 10 лет тюрьмы со штрафам до 1 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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