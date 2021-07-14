Новосибирцам рассказали, как платить за тепло «по удаленке», даже без компьютера и смартфона

Сотрудники СГК записали серию подкастов, в которых отвечают на популярные вопросы потребителей. Фото: Новосибирский филиал СГК.

У потребителей часто возникают вопросы об оплате коммунальных услуг. Чтобы прояснить ряд важных деталей, сотрудники СГК записали на Радио «Комсомольская правда» серию подкастов.

В одном из них речь идет об онлайн-оплате услуг и о платежах, сделать которые помогают почтальоны.

- Оптимальные способы оплаты удаленно за горячую воду и отопление - через наши сервисы: личный кабинет на сайте www.sibgenco.ru и мобильное приложение «СГК». Оплата производится без комиссии, зачисление денежных средств на лицевой счет происходит в режиме онлайн. Это достаточно удобные способы, для оплаты необходимы только наличие интернета и смартфона или персонального компьютера, - прокомментировала в подкасте ведущий специалист отдела клиентского сервиса Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Мария Данилова.

Она также подтвердила, что произвести оплату удаленно можно даже без компьютера и смартфона. В этом может помочь Почта России.

- Как правило, такой услугой пользуются пожилые люди, которые не имеют возможности выходить из дома. Сотрудник Почты России может прийти по адресу и принять оплату, - сказала Мария Данилова.

Более подробные разъяснения и ответы на другие вопросы о дистанционной оплате можно услышать в подкасте «Как платить за тепло, не выходя из дома».

В других подкастах серии «СГК отвечает» идет речь о поверке счетчиков тепла, о корректировке и перерасчетах.