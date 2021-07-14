Пробки на вечер в Новосибирске 14 июля 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 14 июля 2021 года затронули оба берега.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Пробки на вечер в Новосибирске 14 июля 2021 года затронули оба берега. Однако, в целом загруженность городских дорог сейчас небольшая: согласно данным портала Яндекс.Карты, она составляет 4 балла.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Восход, Кирова, Пролетарская, Гаранина, Кошурникова, Красный проспект, Нарымская и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Широкая, Станиславского, Троллейная, Немировича-Данченко и Большая.
На Димитровском, Октябрьском и Бугринском мосту движение свободное.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер