Пробки на вечер в Новосибирске 14 июля 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 14 июля 2021 года затронули оба берега. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки на вечер в Новосибирске 14 июля 2021 года затронули оба берега. Однако, в целом загруженность городских дорог сейчас небольшая: согласно данным портала Яндекс.Карты, она составляет 4 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Восход, Кирова, Пролетарская, Гаранина, Кошурникова, Красный проспект, Нарымская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Широкая, Станиславского, Троллейная, Немировича-Данченко и Большая.

На Димитровском, Октябрьском и Бугринском мосту движение свободное.

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