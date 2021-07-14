В Новосибирске на Бугринском мосту загорелся грузовик: пострадал водитель

На Бугринском мосту загорелся грузовик. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, днем 14 июля, на Бугринском мосту загорелся грузовик. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На дамбе моста в правом ряду при движении в сторону левого берега огнем охватило тент грузовика. Пламя уничтожило покрытие кузова, а также перевозимый в нем двигатель. Очевидцы случившегося пытались потушить грузовик сами с помощью огнетушителей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Пламя сильно повредило автомобиль. Фото: "АСТ-54"

На место также прибыли пожарные. Ликвидировать открытое горение им удалось за шесть минут.

— В результате пожара огнем поврежден кузов транспортного средства на площади 8 квадратных метров. По предварительной информации, водитель получил ожоги верхних конечностей, передан для осмотра бригаде скорой медицинской помощи, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.