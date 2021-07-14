Новосибирские власти показали, как будет выглядеть спортивный парк возле ЛДС

Парк будет готов к лету 2022 года. Фото: Муниципальный портал Новосибирска.

В Новосибирске на месте будущего современного парка у ЛДС активно идет стройка. Известно, что сквер станет связующим звеном между ледовой ареной и рекой Обью, на прибрежной территории которой будет парковочная зона. О том, как продвигается стройка в своем Инстаграм рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова накануне, 13 июля.

На территории 15 гектаров планируют обустроить зоны для занятий спортом, отдыха и различных мероприятий. Фото: Муниципальный портал Новосибирска.

— На территории 15 гектаров планируем обустроить зоны для занятий спортом, отдыха и различных мероприятий, обновить озеленение, сделать пешеходные и велосипедные дорожки, установить камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы, — уточнила чиновница.

Известно, что перед подрядчиком стоит задача закончить ремонтные работы уже к июню 2022 года. На территории парка будут проводить часть мероприятий, посвященных Дню города.

В парке сделают пешеходные и велосипедные дорожки, установят камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Фото: Муниципальный портал Новосибирска.

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